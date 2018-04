O ator Vitor Fasano, de 51 anos, deu entrada na noite desta quinta-feira, 21, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da assessoria do hospital, o ator, que interpreta o personagem Dario da novela "Caminho das Índias", da TV Globo, deu entrada no hospital para realizar exames de rotina, que já estavam agendados. Ele deve ser liberado ainda nesta tarde, de acordo com o hospital.