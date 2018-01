Vítimas dizem que News Corp admitiu ter acobertado grampos

"O News Group concordou que a indenização fosse avaliada com base no fato de que empregados graduados e diretores sabiam sobre as irregularidades e as tentaram ocultar ao deliberadamente enganar investigadores e destruir provas", disse a nota divulgada na quinta-feira pelos advogados.

Eles devem declarar a um juiz de Londres que muitas das vítimas mais famosas - incluindo esportistas, atores e políticos - estão dispostas a retirar suas queixas após o acordo. Dos primeiros 26 processos abertos, 19 teriam sido resolvidos dessa forma.

A News International, que edita os jornais da News Corp na Grã-Bretanha, disse que não iria comentar a declaração. A empresa instituiu em novembro um esquema de indenizações para as vítimas da espionagem telefônica. Mais de 60 queixas já foram formalizadas, e a polícia diz que há quase 6.000 vítimas potenciais.

Advogados de 12 escritórios uniram forças e descobriram documentos da News International que revelavam a tentativa de destruição de provas. A News Corp anteriormente dizia que os grampos telefônicos haviam sido realizados por um repórter insubordinado, mas no ano passado a companhia admitiu que o problema era mais disseminado, e por isso indenizou várias vítimas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Documentos relativos à natureza e à escala da conspiração, um acobertamento e a destruição de provas e arquivos de email por parte do News Group foram agora revelados aos autores dos processos", disse nota.

"Diante da esmagadora evidência, a tese do 'repórter insubordinado' se desintegrou, e a dimensão e escala dos grampos telefônicos se tornaram claras."

O escândalo levou a News Corp a desativar seu tabloide News of the World, que existiu durante 168 anos e estava no centro do caso de grampos telefônicos.