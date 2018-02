Visuais ousados e sofisticados dominam entrega de Globo de Ouro As maiores e mais belas estrelas de Hollywood percorreram o tapete vermelho na entrega dos Globos de Ouro, no domingo, brilhando em vestidos tomara-que-caia, brincos grandes, cores ousadas e muitas criações em preto. O consenso entre os especialistas em estilo foi que não se viram grandes gafes de moda e que os visuais foram sofisticados e belos. "Acho que ninguém cometeu grandes gafes hoje", opinou Sasha Charnin Morrison, diretora de moda do US Weekly. "Foi tudo realmente belíssimo, deslumbrante." O preto e o azul-escuro dominaram, com algumas exceções coloridas. As indicadas ao Globo de Ouro Kate Winslet, Amy Adams, Sally Hawkins e Viola Davis estiveram entre as muitas atrizes que vestiram preto para o evento noturno em Beverly Hills, Califórnia. "O preto fez me sentir um pouco sexy, e eu estava precisando me sentir sexy hoje", disse Davis, indicada para o troféu de melhor atriz coadjuvante por "Dúvida", explicando por que escolheu um vestido de Max Azria com grande decote em V. Evan Rachel Wood, de "O Lutador", também optou por um vestido preto com decote profundo. "As pessoas estão me perguntando como eu escolhi o vestido, mas acho que foi ele que me escolheu", comentou, falando do vestido de Elie Saab ornado com contas e paetês. "O preto e o azul estão sendo as cores mais escolhidas, acompanhados de brincos e pulseiras maiores", comentou o stylist Michael O'Connor. Anne Hathaway, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Debra Messing e Sigourney Weaver estavam de azul. Com poucas exceções, a maior tendência da noite foi a dos vestidos tomara-que-caia de todas as cores. Além de Winslet e Adams, Hathaway, Eva Longoria, Eva Mendes, Miley Cyrus e Freida Pinto deixaram seus ombros de fora. Freida Pinto, uma das estrelas de "Slumdog Millionaire", disse que não resistiu a seu vestido "dourado-mostarda" de Christian Lacroix. "Quando você põe um vestido e sente que é um 'uau' total, não pode deixar de usá-lo. Foi o caso deste", disse ela. Os brincos "candelabro" de ouro usados pela atriz destacaram outra tendência: jóias grandes e evidentes. Amy Adams, de "Dúvida", deslumbrou o público que acompanhou a passagem pelo tapete vermelho com um par de folhas feitas de diamantes e pedras preciosas verdes. Angelina Jolie destoou da turma dos tomara-que-caia e brincos grandes, comparecendo ao evento num vestido brilhante, mas simples, com contas prateadas, de Versace. Jennifer Lopez também optou pelo metálico e apareceu num vestido dourado.