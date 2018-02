Visto de perto ninguém é normal Estranhos Normais foi o título encontrado para traduzir Happy Family, do italiano Gabriele Salvatores. Você pode até se espantar com essa opção, mas ela tem tudo a ver com o que acontece nessa história que junta traços do humanismo típico de Salvatores a uma metalinguagem que, não raro, parece deslocada da proposta de fundo.