Visitante de museu cai e destrói escultura de R$ 18,7 mil em Londres

Uma escultura de valor estimado em 6 mil libras (R$ 18,7 mil) foi destruída depois que um visitante de um museu em Londres caiu sobre ela. A peça, que media 2,7 metros, estava isolada por uma corda e fazia parte de um conjunto de cinco obras semelhantes esculpidas pela artista costarriquenha Tatiana Echeverri Fernandez, em exposição no Royal Academy of Arts. Ao passar pela obra, um visitante caiu sobre a escultura, que ao ser derrubada no chão se partiu em centenas de pedaços. A galeria foi fechada depois do incidente, mas já reabriu ao público. A Royal Academy of Arts se reuniu com a artista e a equipe de curadoria da exposição para discutir melhores formas de proteger os trabalhos. Ainda segundo o museu, os danos ainda estão sendo avaliados e o seguro será acionado em breve. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.