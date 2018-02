Virtudes e vícios

A maior virtude do reino humano é ser um eficiente organismo cósmico de criatividade. O maior vício é a pretensão de ser diferente de todo o resto e estar no domínio. Inventamos a realidade que agora nos açoita porque o artifício mágico nos distanciou da natureza e de tudo o mais, alimentada essa distância pela pretensão de domínio. Todos agora experimentamos dificuldade de identificar nossa natureza, uma afirmação que parece piada, pois como não seria natural sermos da natureza? Não somos! Assim complicada é nossa situação, inventores de realidades. O que leva a outro assunto mais delicado ainda; sendo responsáveis por ter inventado a realidade que nos açoita somos responsáveis também por reinventá-la para criar outra melhor.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada melhor do que arregaçar as mangas e fazer com o próprio empenho e esforço o que outras pessoas complicariam. Demonstrar com o exemplo é a maneira mais eficiente de transmitir conhecimento. É só experimentar.

TOURO 21-4 a 20-5

Encantar-se com ideias é responsabilizar-se por levá-las à prática. Porém, poucas pessoas se dispõem a isso, a maioria delas se convence de que o encantamento produzido pelas ideias seja um fim em si mesmo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Quando as coincidências acontecerem é provável que sua alma esteja envolvida e empenhada em fazer seus planos darem certo. Porém, se as coincidências iluminarem um caminho melhor, o que você fará com isso?

CÂNCER 21-6 a 21-7

O desejo sempre prevalece e a razão vai parar no escanteio. Não devia ser assim numa humanidade que se gaba de estar no domínio da natureza e ser racional. Porém, na prática as coisas são bem diferentes da teoria.

LEÃO 22-7 a 22-8

O mundo das finanças é um mistério e por isso há tantos mestres e gurus para orientar e explicar o inexplicável. Quanto mais tempo passa, mais complexos ficam seus mecanismos. Neste momento não vale a pena complicar-se.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Seria tolice envolver-se em argumentações, porque o que se pôs em marcha é desconhecido para todas as partes envolvidas. Seria sábio posicionar-se como testemunha que observa admirada o surgir de uma nova onda.

LIBRA 23-9 a 22-10

Preste atenção especial àquilo que hoje confunda sua mente de tão complicado que pareça. Permita-se a desorientação que a confusão produza, mas não arrede pé, há algo importante por trás dessas informações.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os conselhos mais sábios nem sempre virão da boca daqueles investidos dessa propriedade. Às vezes esses conselhos sábios surgem espontaneamente de pessoas que os proclamam de forma inadvertida. Cabe a você atendê-los.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As coincidências, sempre misteriosas, podem atrapalhar seu jogo, mas isso só será aparentemente. De fato, essas misteriosas coincidências, se você as aproveitar, trarão reorientações de grande valor.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O fascínio de hoje poderá ser a decepção de amanhã. Porém, seria sábio resistir ao prazer que o encanto produz? Provavelmente sim, mas nos dias de hoje, quem tem vontade de ser sábio a maior parte do tempo?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Apesar de que pareceria lógico e sensato envolver-se em negociações para simplificar o que está em andamento, por enquanto esse exercício complicaria mais as coisas. Melhor suspender tudo por alguns dias.

PEIXES 20-2 a 20-3

Idealismo não se discute, se põe em prática. Porém, quando a vontade não é forte o suficiente para dar os passos necessários no mundo concreto a mente se desvia e distrai envolvendo-se em discussões estéreis.