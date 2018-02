Virou tema mundial

Enquanto a juventude frequentadora quer mais saber quais bandas irão tocar, que preço de estacionamento é aquele e por que aquela área vip antipática separando o palco dos "verdadeiros fãs", a organização do festival de Itu rebate sem parar que a questão da sustentabilidade é um "headliner" tão ou mais importante que o Rage Against the Machine ou o Linkin Park. E que a conscientização de fazer xixi no chuveiro para economizar a descarga da privada é uma ação tão ou mais importante que a compra de um ingresso para ver 74 bandas, a maior parte delas internacionais. Há um ruído filosófico de comunicação entre festival e público, mas a intenção de ambos por um final de semana feliz e instrutivo é boa, vá lá.

Outros grandes festivais modernos, tipo o americano Lollapalooza, levantam a bandeira ambiental, mas quase sem usar o discurso da conscientização imposta. O gigantesco evento de Chicago é o responsável o ano inteiro, por exemplo, pelo restauro, limpeza e manutenção do parque que ocupa em três dias do verão americano, geralmente em agosto. As ONGs ecológicas têm forte presença no festival. Incentiva o público a separar o lixo para reciclagem. O protocolo ambiental no Lollapalooza é bem cumprido, sem querer ser eco-chato.

Um dos principais encontros de jovens e música do mundo, o britânico Glastonbury Festival, que se instala por 3,8 km² em uma fazenda inglesa nos meses de junho, é o que mais se desenvolve no sentido ambiental e serve de espelho para a centena de festivais da Europa no verão.

