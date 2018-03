Virada Paulista muda vida cultural de Mogi-Guaçu

"Comemoramos o aniversário da cidade muito melhor do que comemorávamos", disse, acrescentando que até 2009 fazia 17 anos que Mogi-Guaçu não tinha uma festa de carnaval. "Hoje já existe polêmica na cidade para ver se cultura é igual saúde, segurança, educação, isto é, mostrou que o cidadão também precisa de cultura", avaliou.

O prefeito disse que em 2009 participaram da virada cerca de 35 mil pessoas. No ano seguinte, o número subiu para 42 mil. Ele estima que este ano Mogi-Guaçu deverá receber 50 mil pessoas. A programação local prevê apresentação de Diogo Nogueira, filho do sambista carioca João Nogueira, e Dominguinhos. No ano passado, Lobão passou pela cidade.