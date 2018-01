Virada Paulista anuncia sua programação

A Secretaria de Cultura do Estado anunciou a programação da Virada Paulista deste ano. Os shows realizados pelas cidades do interior de São Paulo serão espalhados em dois finais de semana. Começam agora, dias 23 e 24, sábado e domingo, e depois, e seguem em 30 e 31. A 9ª edição vai ser realizada em, ao todo, 24 municípios.

No primeiro final de semana, as cidades contempladas serão Bauru, Botucatu, Franca, Indaiatuba, Limeira, Marília, Piracicaba, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. No outro, os shows migram para Araçatuba, Araraquara, Assis, Campinas, Caraguatatuba, Ilha Solteira, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D'Oeste, Santos e Votuporanga.

Serão cerca de 500 atrações gratuitas, entre elas shows, teatro, dança, artes visuais, circo e cinema. O reggaeman Alpha Blondy, da Costa do Marfim, que se apresenta em Bauru (23) e Limeira (24), é considerado um dos destaques.

Outros shows que devem valer a edição (confira o serviço completo e toda a programação) serão os de Zeca Baleiro (Sorocaba), Guilherme Arantes (Marília) e Moraes Moreira (São José dos Campos). Almir Sater fará show no sábado, 23, em São José do Rio Preto (às 23h59, no Anfiteatro Nelson Castro. Já no outro final de semana, sábado, dia 30, Antonio Nobrega será a atração do Sesc Araraquara, às 22h.

Veja outros destaques do primeiro final de semana, 23 e 24 de maio:

Bauru: Lu Nobrega, Luê, Os Prettos, Alpha Blondy (sábado), Catarina Dee Jah, Tihuana e Marcelo D2 (domingo).

Botucatu: Assopro, Maglore, Thaide Pitty (sábado), Rastapé, Puerto Candelaria e Biquini Cavadão (domingo).

Franca: The Wanteds, Melody, Negra Li, Gabriel o Pensador (sábado), A Banda Mais Bonita da Cidade, Rashid e Raimundos (domingo).

Indaiatuba: Silverado, Thiago Pethit, Don L, Nação Zumbi (sábado), Tiê, Trupe Chá de Boldo e Almir Sater (domingo).

Limeira: Laranja Oliva, Bixiga 70, Damas do Samba, Marcelo D2 (sábado), Filipe Ret, Negra Li, Alpha Blondy (domingo).

Marília: Vovódika, Kamau, Instituto Animal, Ultraje a Rigor (sábado), Bárbara Eugênia, O Terno, Guilherme Arantes (domingo)

Piracicaba: Hot Clube de Piracicaba, A Banda Mais Bonita da Cidade, Bárbara Eugênia, Zeca Baleiro (sábado), Melody, Móveis Coloniais de Acaju e Emicida (domingo).

São João da Boa Vista: Si Tivesse Dó, Ellen Oléria, Trupe Chá de Boldo, Wanderléa (sábado), Luê, Apanhador Só, Titãs (domingo).

São José do Rio Preto: Banda Realejo, O Terno, Puerto Candelaria, Almir Sater (sábado), Bicho de Pé, Aláfia e Gabriel O Pensador (domingo).

São José dos Campos: Tuia, Yusa, Graça Cunha, Moraes Moreira (sábado), Filipe Catto, Vanguart, CPM 22 (domingo).

Sorocaba: Banda da Feira, Gabriel Sater, Bonsucesso Samba Clube, Jorge Aragão (sábado), Bixiga 70, Rodrigo Ogi, Pitty (domingo)