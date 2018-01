Virada Cultural vai levar 700 atrações ao interior de SP

O evento promete atrair não só quem vive no interior do Estado, mas também os paulistanos fãs de boa música e agitação. Para reforçar o convite, além de nomes brasileiros como Jorge Aragão, Titãs e Pitty, o evento agora aposta em atrações internacionais. Em destaque, o cantor francês Mano Chao e a americana Cat Power.

Durante a Virada, Araraquara terá shows de Lenine, Ludov e Mano Chao; Assis leva ao palco Toquinho; e Bauru oferece aos visitantes apresentações de Demônios da Garoa e Diogo Nogueira. Na programação de Caraguatatuba, o destaque é a presença do Sepultura, enquanto em Jundiaí, a festa fica com Pitty, Zeca Baleiro e Cidadão Instigado. Também estão confirmadas a participação dos grunges do Mudhoney em Mogi das Cruzes e a presença da cantora de folk Cat Power em São José do Rio Preto.

Para André Sturm, coordenador geral da Virada Cultural Paulista, o interior é um bom palco para shows vindos de fora, quase tanto quanto a capital. "As cidades do interior também têm público para receber artistas internacionais", garante. De acordo com ele, os cachês desses artistas variam entre U$ 20 mil e U$ 40 mil. "Tentamos até a Alicia Keys, mas o show dela não saía por menos de U$ 400 mil", conta.

Outra mudança neste ano é a concentração de palcos nas cidades da Baixada Santista (Santos, Mongaguá, Bertioga, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, São Vicente e Itanhaém). "Todas as cidades terão atrações. Será a primeira vez que faremos o evento em municípios próximos." As informações são do Jornal da Tarde.