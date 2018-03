Virada Cultural traz várias faces de Nelson Rodrigues

São Paulo também prestará sua homenagem ao escritor, jornalista e dramaturgo. E será durante da Virada Cultural, dias 5 e 6 de maio, no Sesc Belenzinho. Com o título de Uma Balada para Nelson Rodrigues, o Sesc preparou programação com diversas atrações, tudo com entrada franca. Serão espetáculos de teatro, dança, performances, leituras encenadas, intervenções, exibições de filmes e shows. Na área teatral, haverá a encenação de peças como 17 X Nelson Se é Eterno, Não é Amor e Os 7 Gatinhos, ambas com direção de Nelson Baskerville, A Desconstrução do Anjo Negro, com o grupo Os Crespos, e A Falecida, de Cibele Forjaz.

O Na Trilha de Nelson reúne os músicos André Abujamra, André Frateschi, Wander Wildner, Cida Moreira, uma referência aos programas de auditório da década de 50. E coreografias como O Beijo, com a Cia Nova Dança 4 e Cristiane Paoli Quito, e Tirando os Pés do Chão, baseado no livro Myrna, Não se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo, com Cia. Cênica Nau de Ícaros. Entre as atrações especiais, Escuto Histórias de Amor traz a artista Ana Teixeira, que ouve dos participantes suas histórias de amor, enquanto tricota sem parar. No cinema, Bonitinha, mas Ordinária, de J.P. de Carvalho, e A Dama do Lotação, de Neville D'Almeida. E os fotógrafos Lenise Pinheiro e Emídio Luisi apresentam Nelson em Registro. O Sesc Belenzinho fica na Rua Padre Adelino, 1000, e a programação completa está no site www.sescsp.org.br/belenzinho.