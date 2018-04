Virada Cultural terá edição em 19 cidades de SP

A programação, já definida, será anunciada hoje na secretaria. Foram convidados os prefeitos dos locais que irão sediar os espetáculos: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Santa Bárbara d?Oeste, Santos e Sorocaba. O Estado investiu R$ 4,5 milhões no projeto. As prefeituras cederão a infraestrutura.

As atrações vão de teatro, dança e folclore a shows musicais como a banda Sepultura, Marcelo D2, Jorge Ben Jor e Lenine, entre outros. Segundo a secretaria, houve a preocupação de mesclar várias modalidades artísticas.

As prefeituras preparam esquemas especiais de transporte e de segurança. Em Sorocaba, a prefeitura tem um esquema especial de transporte até o Parque das Águas, onde estarão as principais atrações. É onde ocorrem, no domingo, as apresentações do cantor Tinoco e do show Caymmi e Amado, com Dori, Danilo e Alice Caymmi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.