Virada Cultural terá dois fins de semana no interior

A Virada Cultural Paulista de 2014 será realizada em dois fins de semana, em vez de um só, como tem sido feito desde que o programa da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo foi lançado, em 2007. O projeto leva atrações culturais - música, cinema, teatro e outras artes - para os palcos do interior durante 24 horas ininterruptas. Em metade das 26 cidades participantes, os eventos ocorrerão em 24 e 25 de maio. Na outra metade, serão realizados de 31 de maio a 1º de junho.

A mudança no formato, de acordo com a secretaria, visa tornar possível que grandes nomes da música escalados para a programação possam se apresentar num número maior de cidades. Com o novo formato, o artista ou grupo que até agora tem se apresentado até duas vezes nos palcos da Virada, poderá participar de até quatro apresentações. O desdobramento também permitirá que a população do interior e do litoral tenha a oportunidade de ir mais vezes ao evento, podendo conferir a programação de municípios diferentes em cada fim de semana.

A secretaria inicia esta semana o contato com os municípios que participaram da última edição para confirmar o interesse. O Estado garante a contratação dos artistas e as cidades ficam responsáveis pela estrutura de palco, luz, som, limpeza e segurança. As apresentações são gratuitas. Em 2012, na sétima edição, a Virada no interior atraiu 1,2 milhão de espectadores.