Virada Cultural terá Cat Power e Tiersen no interior de SP A Virada Cultural Paulista, em maio, engrossou seu caldo com astros internacionais do primeiríssimo time, como os franceses Yann Tiersen e Manu Chao e os norte-americanos Cat Power e Mudhoney. Eles se apresentarão gratuitamente no interior. Yann Tiersen, badalado autor da trilha do filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", toca no dia 22 de maio em Piracicaba e no dia 23 em São João da Boa Vista; Manu Chao toca à meia-noite do dia 22 para o dia 23 em Santos e no dia 23 em Araraquara; Cat Power toca em Jundiaí no dia 22 e em São José dos Campos no dia 23. O grupo grunge Mudhoney ainda não teve datas e locais divulgados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.