Virada Cultural terá Afrika Bambaataa e Paul Di'Anno O americano Afrika Bambaataa, um dos criadores do hip-hop, a cabo-verdiana Cesária Évora, vencedora do prêmio Grammy, e a lenda do metal Paul Di?Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, são as principais atrações internacionais da próxima Virada Cultural, que acontece nos dias 26 e 27, em São Paulo. Os artistas prometem uma babel de sotaques e ritmos nos diversos palcos espalhados pela cidade. E o melhor: de graça. Cesária Évora dará início à maratona de shows no palco São João, às 18h do dia 26, sábado. Com voz marcante e dramática, recheada de influências do fado português, sua música mistura-se a ritmos africanos cantados com o sotaque de Cabo Verde, ex-colônia de Portugal. A cantora também é conhecida como a ?diva dos pés descalços? - ela se apresenta sempre sem sapatos, em solidariedade às mulheres e crianças pobres de seu país. No Baile Chique, palco montado na Praça Cível Ulysses Guimarães (Parque D. Pedro), a programação será toda voltada para o hip-hop e privilegiará os cantores que fizeram a história do estilo musical. O destaque é Afrika Bambaataa, pseudônimo de Kevin Donovan, reconhecido internacionalmente como fundador do hip-hop, que se apresentará por lá a partir das 17h do sábado. Para os fãs de metal, a pedida será o show de Paul Di?Anno. O cantor britânico, que liderou o Iron Maiden entre 1978 e 1982, tocará todos os sucessos do clássico álbum Killers, o segundo da banda, gravado em 1981. O show acontece no palco Rock, na Praça da República, à 1h do dia 27. Outras atrações internacionais compõem a programação da Virada Cultural. Uma delas é o projeto experimental holandês Silent Disco, que promoverá uma balada sem som, pelo menos para quem estiver sem um dos 500 fones de ouvidos - no largo em frente ao Mosteiro de São Bento, no dia 27, em dois horários: da meia-noite às 6h e do meio-dia às 18h. Outra sensação será o grupo francês de teatro de rua Générik Vapeur, que incluiu o Brasil em sua turnê mundial. Eles apresentarão o espetáculo Bivouac, às 22h do sábado e às 4h de domingo. As informações são do Jornal da Tarde