Virada Cultural Paulista atrai 980 mil pessoas no interior

A terceira edição da Virada Cultural Paulista, que aconteceu no fim de semana em 20 cidades do interior do Estado, com 560 atrações, reuniu 980 mil pessoas. No ano passado, foram 738 mil participantes em 19 cidades; em 2007, de 200 mil, em dez.

Segundo o coordenador geral do evento, André Sturm, a população já incorporou a Virada à sua agenda cultural. "Percebemos um público variado, eclético e que cresce a cada ano", disse.

O secretário de Estado da Cultura, João Sayad, esteve sábado na cidade de Araraquara, onde fez a abertura oficial do evento ao lado do governador José Serra e assistiu a uma apresentação da São Paulo Cia. de Dança que levou ao palco as coreografias Gnawa e Serenade.

Até as 6 horas de ontem, mais de 530 mil pessoas já haviam assistido a atrações da virada, que incluíram nomes como Sepultura, Marcelo D2, Jorge Ben Jor, Lenine, Ratos de Porão, Moraes Moreira, Leci Brandão, Ultraje a Rigor, Pitty, CPM22, Monobloco, Cachorro Grande, Almir Sater e Cordel do Fogo Encantado entre os destaques musicais.

O Ano da França no Brasil também inspirou atividades, com a exibição de filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Paris, Te Amo, Pintar ou Fazer Amor, Em Paris e o infantil Brincadeiras de Criança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.