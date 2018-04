Virada Cultural atrai turistas jovens para São Paulo

De acordo com dados preliminares de uma pesquisa realizada pela SPTuris (referente a uma amostragem de 500 entrevistados, do total de 1 mil), apenas 3% dos turistas eram estrangeiros, sobretudo da Argentina, França, Chile, Estados Unidos e Inglaterra. Os brasileiros vieram principalmente de cidades do interior do Estado (70% deles) - a maioria de Campinas, São José dos Campos, Taubaté, Jundiaí, Santos e Rio Claro. De fora do Estado, as principais cidades que apareceram na pesquisa foram Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Londrina, Florianópolis, Ponta Grossa e Aracaju.

Mais da metade dos turistas (58%) era do sexo masculino. A grande maioria (58%) tinha até 29 anos - 17% estavam na faixa dos 30 a 39; 14%, de 40 a 49; 9%, de 50 a 59; e 2% eram acima de 60 anos de idade. Quanto à renda mensal, a maioria dos turistas ?viradeiros? ganha até dez salários mínimos - 30% de 1 a 5 salários e 36% de 6 a 10, além de 3% com até 1 salário. Os visitantes com renda de 11 a 20 salários respondem por 22% do total. Têm renda superior a 20 salários mínimos 9% dos turistas. Apenas 3% dos turistas eram desempregados.

Diploma universitário consta do currículo de 43% desses turistas - sendo que 9% deles são pós-graduados. Outros 26% têm curso superior incompleto; 27%, ensino médio. Apenas 1% parou na instrução básica e 3% concluíram o fundamental.

De acordo com a SPTuris, 70% dos visitantes que compareceram ao evento vieram para São Paulo exclusivamente pelo lazer. Estavam aqui a trabalho 16% e a estudos, 7%. Outros 7% vieram à cidade para visitar amigos ou parentes e acabaram aproveitando a festa. Para o próximo ano, a expectativa é de que o número de turistas seja ainda maior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.