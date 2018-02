'VIP's' é vencedor do Festival do Rio com quatro troféus "VIP''s", de Toniko Melo, foi o grande vencedor do Festival do Rio 2010. Em uma premiação que dividiu suas escolhas entre filmes de apelo mais comercial e outros mais independentes, o filme baseado na história real de Marcelo Rocha, o falsário que passou por mais de 20 identidades, incluindo o herdeiro da Gol, levou quatro troféus Redentor: longa-metragem de ficção, ator para Wagner Moura (que não foi à premiação, estava lançando "Tropa de Elite 2" em Paulínia), ator coadjuvante para Jorge D''Elia, e atriz coadjuvante para Giseli Fróes.