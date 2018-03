Violoncelista Yo-Yo Ma vem ao Brasil em 2010

O ano começa em abril, com dois recitais de um duo formado pelo violinista russo Vadim Repin e o pianista israelense Itamar Golan. O programa é interessante: sonatas de Beethoven são colocadas lado a lado com peças de autores do século 20 como Debussy, Janácek, Stravinski, Strauss e Arvo Pärt.

Em maio, a primeira atração é a Filarmônica de Dresden, que vem a São Paulo sob regência do experiente maestro Rafael Frübeck de Burgos. O programa é comportado - as duas primeiras sinfonias de Brahms, o Don Quixote, de Strauss, e o Concerto para Violoncelo, de Schumann, com solos de Johannes Moser. Ainda em maio, o pianista Nelson Goerner faz recitais com obras de Chopin, uma de suas especialidades - nascido na Argentina, foi um dos prodígios a tomar de assalto a cena musical internacional nos anos 1980. E, encerrando a programação do mês, toca a Orquestra de Câmara de Basel, com outro violoncelista, Sol Gabetta; no programa, Bartok, Hoffmann e Haydn.

Yo-Yo Ma e Stott se apresentam no início de junho, mas o repertório dos dois recitais ainda não foi anunciado - foi assim também em 2007, quando eles acabaram interpretando obras de Schubert, Shostakovich, César Franck e Egberto Gismonti. Em julho, haverá dois recitais da soprano italiana Anna Caterina Antonacci. Em agosto, faz sua primeira visita ao País a Hong Kong Sinfonietta, com regência de Yip Wing-Sie e obras de Prokofiev, Shostakovich e do chinês Cheuk-yin. Em setembro será a vez do contratenor Daniel Taylor, grande especialista na música barroca.

A Filarmônica da Rádio France toca em outubro, com regência do sul-coreano Myung-Whun Chung e solos do pianista Sergio Tiempo, protegido de Martha Argerich, no Concerto nº 1 para Piano e Orquestra de Chopin - a orquestra toca também a Sinfonia nº 5, de Beethoven. O encerramento da temporada se dá com Ithzak Perlman, que ainda não definiu o repertório de seus recitais - da última vez que esteve por aqui, em 2005, anunciou as peças durante a própria apresentação na Sala São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.