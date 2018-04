Violinista Ricardo Herz lança segundo álbum com show no Sesc

O violinista paulistano Ricardo Herz, radicado na França, volta à cidade para lançar o segundo álbum, Brasil em 3 por 4 (Gravadora Eldorado), com show na quinta-feira, 23, no Sesc Pompéia. Clássicos da música popular como Chovendo na Roseira (Tom Jobim), Rosa (Pixinguinha) e quatro parcerias de Chico Buarque com Edu Lobo (O Circo Místico e Valsa Brasileira), Vinicius de Moraes (Valsinha) e Francis Hime (Valsa Rancho) integram o repertório, em que se destacam as valsas, incluindo um tema inédito do próprio músico: Valsa pra Ela. Ouça trecho de Chovendo na Roseira No palco, Herz terá a companhia de Pedro Ito (bateria e percussão), Meno Del Picchia (baixo) e Luciano Barros (violão), mas no CD arranjou, tocou e gravou tudo sozinho. Só uma faixa tem a gaita de Gabriel Grossi para quebrar a hegemonia de suas cordas. Em tudo o álbum diferencia do primeiro, Violino Popular Brasileiro, em que prevaleceram as "chamadas quebradeiras". Desta vez elas são exceção.