VIOLÊNCIA E RELAÇÕES SOCIAIS O antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares, autor dos livros Elite da Tropa e Elite da Tropa 2, que inspiraram os filmes da saga Tropa de Elite, faz palestra gratuita na próxima quinta, dia 17, às 20 horas no CCBB SP. O tema Brasil: Violência e Relações Sociais norteia o último módulo do projeto Dramaturgias Urgentes, que ocorre desde 2012 no CCBB. A palestra é parte do concurso de textos curtos, de 20 minutos, para autores de teatro. Os interessados podem enviar suas peças curtas - de 20 minutos, de 8 mil a 12 mil caracteres, sem espaço - entre os dias 21 de janeiro e 1 de fevereiro pelo site www.dramaturgiasurgentes.com.br.