Violão de uma família privilegiada

Não é por hereditariedade que se transmite talento. E tampouco é qualquer família que consegue chegar à sua quarta geração com músicos de primeira linhagem. Contrariando as regras, aos 29 anos, João Rabello lança o segundo disco de sua carreira, Uma Pausa de Mil Compassos.

Fruto de árvore genealógica privilegiada, João segue os trilhos antes palmilhados por seus familiares, com responsabilidade, mas sem pressão. Seu bisavô foi o maestro e violonista José Baptista. Seu avô, César Faria, que integrava o histórico conjunto Época de Ouro, seu pai, Paulinho da Viola, e seu tio, Raphael Rabello. "É natural para mim, não me afeta. Tem uma frase que eu li na internet em que um cara dizia o seguinte: 'o João Rabello seria um ótimo violonista se não usasse esse sobrenome'. Não é porque o Pelé parou de jogar que você vai aposentar o futebol, né?", comenta João, citando as comparações com Raphael Rabello (1962-1995), considerado por muitos, ao lado de Baden Powell, como o maior violonista de todos os tempos.

Ciente de que dom não está no DNA, o violonista tem uma qualidade que merece ser destacada. João não é um oportunista que tenta se valer do status de seu sobrenome. Ele estudou, se preparou e, ainda muito jovem, segue aberto para o aprendizado. "Eu não canso de me surpreender com o Raphael, com o controle que ele tinha do violão, não sobrava nenhuma nota. Eu preciso prestar atenção, não estou nesse nível ainda. Com meu avô e meu pai, aprendi outras coisas. Cada violonista tem uma assinatura", diz.

João lançou seu primeiro disco, Roendo as Unhas, no fim de 2006, no qual interpretava temas de seu pai, como o que dá nome ao CD, e Inesquecível, além de registrar outros autores, como Radamés Gnattali, Agustín Barrios, Antonio Lauro e Garoto. Ali, começava a mostrar timidamente sua faceta de compositor com Leme, Rubro e Sarau Para Cesar, homenagem a seu avô, feita com Paulinho da Viola.

De 2004 até este ano, João tocou na banda de seu pai, aprimorando o acompanhamento no violão de seis cordas. Agora, com seu novo disco, ele revela ao público sua atuação como solista, compositor e arranjador. O batismo do álbum Uma Pausa de Mil Compassos vem do verso do único tema gravado que não é de sua autoria, Para Ver As Meninas, registrado por seu pai em 1971.

Em 1993, Paulinho e Raphael fizeram um arranjo para dois violões durante um ensaio para um show que ocorreria apenas uma vez. Os versos seriam cantados por Marisa Monte. "A Marisa tinha uma equipe de filmagem acompanhando. A produtora teve a sensibilidade de gravar a música por inteiro. Em 1996, a fita apareceu, o Raphael já tinha morrido, mas eu nunca me esqueci daquele arranjo", diz João. Para o disco, ele fez a transcrição do violão e o arranjo para sopros, incluindo o solo feito na época por Raphael, que havia sido cortado da gravação do DVD Barulhinho Bom, de Marisa Monte.

Uma Pausa de Mil Compassos tem arranjos equilibrados e uma série de temas dolentes, melodiosos e elegantes, como Pode Ser - registrado em duas versões, uma com violão e piano; e outra com piano e violoncelo -, Valsa na Madrugada, Enquanto Esqueço, Outra Coisa e a emotiva Improvisos ao Amanhecer. Além deles, há espaço para composições com andamento mais acelerado, como Um Choro Perdido, Procurando e Dobrando Esquinas, tema com o perfume de Baden e nítida inspiração de Lamentos do Morro, de Garoto. "No primeiro disco, vi que tinha uma tendência natural de fazer músicas mais lentas, achava mais confortável de compor. Neste, me esforcei para explorar composições mais rápidas", conta João.

Com diversidade de andamentos, dinâmicas, climas e texturas, resta esperar para que o balaio de emotividades de Uma Pausa de Mil Compassos chegue logo aos palcos.