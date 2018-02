Violão de Aço

O homem que quebrou seu violão e arremessou os restos com corda e tudo à plateia em 1967, cansado das vaias de quem não queria saber o que ele tinha a cantar naquele Festival da Record, ainda não se aquietou. Sérgio Ricardo olha para os lados e vê o deserto, a mais completa desunião na classe, algo que explicaria uma série de distorções e injustiças. E então se senta diante do computador e, quase que como uma última lasca do instrumento destroçado, escreve um manifesto e o envia aos músicos que conhece. As respostas vão chegando aos montes e Sérgio vê que ali pode haver luz.

O movimento que ele acaba de criar em seu blog se chama Grita - Grupo de Resistência aos Impedimentos no Terreno das Artes. Com ele, quer primeiro abrir debates sobre os problemas dos vários meios artísticos, desenhar conclusões e reivindicar os direitos acordados pelo grupo. Na música, que considera prioridade, adianta uma das batalhas: conseguir que o Ecad, o órgão que arrecada e repassa direitos autorais de compositores no Brasil, seja fiscalizado - uma briga que o Ministério da Cultura ainda não decidiu bancar.

O fato é que os argumentos de Sérgio em seu manifesto foram convincentes (leia trecho nesta página e a íntegra no blog http://gritabr.wordpress.com) e peixes grandes morderam a isca. A primeira resposta que recebeu veio 10 minutos depois de seu "enviar". Algo como "pode colocar meu nome" chegou com a assinatura de Chico Buarque. O irmão da ministra da Cultura Ana de Hollanda foi o primeiro a aderir. Os outros não demoraram: Emir Sader, João Bosco, Jards Macalé, Dado Villa-Lobos, Zé Renato (lista completa abaixo), todos aderindo a um projeto ainda sem detalhes. "Vamos fazer primeiro uma pirâmide e depois discutiremos os assuntos de cada área, que terá sua própria estrutura", diz Sérgio.

Sobre a adesão de Chico Buarque, que encabeça a lista por ter sido o primeiro a responder o "chamado" de Sérgio, ele diz: "O Grita não vai existir para comprar briga com o governo. Ele não vai ter nenhum vínculo político. Falaremos em nome dos músicos, em nome de uma classe que hoje está muito desunida. Será uma atitude racional e corajosa para tirarmos a classe do marasmo e da miséria em que está."

QUEM ASSINA O GRITA

Chico Buarque de Hollanda

Zé Renato

Maurice Capovilla

João Bosco

Tim Rescala

Leoni

Jards Macalé

Ivan Lins

João das Neves

Marcelo Caldi

Aquiles Rique Reis

Dado Villa-Boas

Agenor de Oliveira

Ana Terra

Renato Rocha

Mu Carvalho

Zeh Gustavo

Augusto Buonicore

Carlos Andrade

Claudio Guimarães

Dudu Falcão

Julio Dain

Carlos Mills

Felipe Radicetti

Leo Jaime

João Gurgel

Marina Lutfi

Manfredo Caldas

Emir Sader

Alain Magalhães

Alexandre Caldi

Adriana Lutfi

Glauce Guima

Daniel Campelo

Juliana Caymmi

Mauro Aguiar

Marfiza França

Sandra Brown

Eric Nepomuceno

Sebastião Nunes

MANIFESTO (TRECHO)

"Caros artistas brasileiros:

A tensão criada pelo somatório de desacertos na área das artes, sentida praticamente em todos os níveis, está provocando uma reação, saudável por um lado, por outro, desordenada. Poucos artistas ou grupos heterogêneos se articulam, tentando decifrar as intrincadas arapucas urdidas pelo atávico oportunismo existente no sistema de defesa de nossos direitos e controle do mercado de trabalho.

A deformação estrutural na conduta interna das instituições responsáveis pela defesa desses mecanismos as torna anacrônicas, travando o desenvolvimento, a criatividade...

Nossa arte hoje está perdida em um labirinto, sem recursos para a produção das obras recusadas pelo sistema, que privilegia o "panelismo", com raríssimas exceções. Presa fácil dos meios de comunicação e comercialização, ficou imersa em um oceano profundo de desacertos, e seu destino entregue aos predadores de plantão, principalmente os que manipulam nossos direitos...

Se em todas as áreas da arte brasileira fomos capazes de impressionar com nossa criatividade, a ponto de sermos imitados lá fora, por que não teríamos moral de reivindicarmos nossos direitos em nossa própria casa? Dada a pluralidade de conceituações estéticas em um país como o nosso, é natural e sadia a discussão e os desentendimentos, gerando uma desagregação e rachas entre as tendências...

O que importa, por agora, é o outro lado da moeda: uma GRITA a ser ouvida na junção de nosso elo unificante, com todos os profissionais, sem distinção de castas, filosofias ou facções, em uma mesma arca, em busca de salvação, ante esse dilúvio de nossos direitos. Precisamos arrumar a casa, remover os entulhos, varrer a poeira para receber a visita de um novo tempo.

Já que estamos com a boca no trombone, em plena CPI no Congresso, comecemos pela música. O nosso objetivo básico é a reparação dos males causados pelas irregularidades dos meios adotados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), carente de transparência na arrecadação e distribuição dos direitos autorais e com sérios problemas estruturais..."