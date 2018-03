Vinte anos depois, o disco que ainda faz o chão tremer

Nevermind (Deluxe)

Universal

Preço: R$ 47,90 (duplo)

EXCELENTE

Vinte anos se passaram e não há nada que se compare aos primeiros compassos de Smells Like Teen Spirit. Os acordes demolidores, o riff soturno, o refrão explosivo, catalisando a angústia de uma geração de adolescentes perdidos; augúrios da energia que permeia Nevermind do início ao fim, impiedosamente, como um registro sonoro do terremoto que suas treze faixas causaram. Em seu vigésimo aniversário, o maior disco de rock dos últimos vinte anos ganha uma reedição digna de sua influência e longevidade, expondo as vísceras do processo criativo de Kurt Cobain (foto), Krist e Dave em versões alternativas, gravações de ensaios e fitas demo, além da versão original remasterizada. A pegada assassina da banda é constante, desde a Smart Sessions, as fitas demo que convenceram a gravadora DGC a contratar a banda, às controversas mixagens do produtor Butch Vig. Nelas a banda soa mais crua. O disco também traz um ensaio gravado em um aparelho de som em que a barulheira impera./R.N.

