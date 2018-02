Vinicius, o nosso 'Branco Mais Preto' Não há quem saia de Orfeu e não reconheça que, junto às insuperáveis melodias de Tom e do lirismo de Vinicius, o Poeta é o que há de melhor no espetáculo - apesar de Wladimir Pinheiro figurar como o quarto nome do elenco, e de não ser destacado no momento dos agradecimentos. Mais potente e competente voz ali, das únicas de fato talhadas profissionalmente, ele arrebata com suas versões de Modinha, A Felicidade, Mulher Sempre Mulher e Chega de Saudade. Ironicamente, é negro o ator que incorpora aquele que se dizia, com tremendos orgulho e graça, "o branco mais preto do Brasil" (os 16 atores/cantores são todos afro-brasileiros, aliás). O texto do Poeta, personagem que não existia no original de Vinicius, foi costurado pelo diretor Aderbal Freire-Filho a partir da peça e de cartas a amigos, poemas e entrevistas, conta Pinheiro. Ele está presente nas cenas de paixão e de desespero de Orfeu e Eurídice, desde o começo de sua trajetória trágica. É quem recita o Soneto de Separação, quando do riso do casal faz-se o pranto. Nos bastidores, Pinheiro, que desde que começou a estudar piano é fascinado pelas criações de Tom ao instrumento, volta e meia se enrabicha para o cantinho dos músicos, liderados pelo violonista Jaime Alem e pelo violoncelista Jaques Morelenbaum (diretores musicais do e). "Músico é uma raça que se reconhece...", ele ri.