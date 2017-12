Vinhos de Alex Ferguson vão a leilão

A coleção de cerca de 5.000 garrafas reunidas por um dos técnicos mais bem sucedidos do futebol britânico será vendida juntamente com artigos assinados por Ferguson, com um valor de pré-venda estimado em 3 milhões de libras (5 milhões de dólares), informou a casa de leilões.

A adega de Ferguson é composta em quase 75 por cento de Domaine de la Romanée-Conti, que o diretor Internacional de Vinhos da Christie, David Elswood, disse ser "provavelmente o vinho em voga, o vinho do momento em termos de demanda".

"Portanto, esperamos que chame a atenção não apenas dos fãs de Alex Ferguson, mas dos fãs de vinho também", disse ele à Reuters.

A coleção de Ferguson abrange todos os anos da carreira do técnico no United, de 1986 até sua aposentadoria em 2013.

A Christie's disse que Ferguson recusou-se a ser entrevistado sobre o leilão, mas ele disse a Elswood que começou a colecionar vinhos em 1991, durante uma visita à França, e que a coleção se tornou uma forma de aliviar o estresse de seu trabalho.