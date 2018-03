VINGANÇA EM FAMÍLIA TV*

Não levar desaforo para casa é o lema dos personagens de Hatfields & McCoys, microssérie protagonizada por Kevin Costner e Bill Paxton, com ares de superprodução hollywoodiana, que estreia com apenas três capítulos no Brasil amanhã, às 22 h, no canal pago Space. Baseada em histórias reais, a trama gira em torno da rixa entre as famílias norte-americanas que dão título à atração, cujos integrantes eliminam uns aos outros por uma implicância que começou na Guerra de Secessão (1861-1865).

Anse Hatfield (Costner) e Randall McCoy (Paxton) lutaram juntos no conflito, em defesa dos Estados do Sul, mas, antes que se reencontrassem na volta para casa, um Hatfield assassina um McCoy e desencadeia um briga que perdurou por gerações, tornando os protagonistas inimigos mortais.

Campeã de audiência nos EUA, a série deu um recorde de audiência para o History Channel, que a exibiu por lá, no ano passado. Só no primeiro episódio, houve 14 milhões de telespectadores. Além de abocanhar troféus de melhor ator para Kevin Costner e melhor ator coadjuvante para Tom Berenger - que interpreta o nervosinho Jim Vance, personagem-chave - no último Emmy, a produção está no páreo do Globo de Ouro, que vai ao ar hoje.

Um dos desafios da série é chamar a atenção do público brasileiro com uma trama típica norte-americana. "É uma história de vingança, isso já dá um apelo universal. Vi várias semelhanças com O Poderoso Chefão, por exemplo", aposta Tom Berenger. "Isso faz parte da humanidade, não só dos EUA", reforça o diretor Kevin Reynolds.

As brigas reais são a base da atração, que não precisou de reforços ficcionais no roteiro. "Há uma pegada histórica. Você tem de ter licenças poéticas para fazer funcionar, mas 85% é verdade. Só os diálogos que não há como saber", analisa Reynolds, que não conhecia bem a história das famílias. "Como muitos norte-americanos, eu tinha uma vaga noção e fui pesquisar. Vi que tudo realmente aconteceu."

De mentira mesmo é o cenário. Apesar de a trama ser ambientada na divisa dos Estados da Virgínia Ocidental e Kentucky, onde Hatfields e McCoys estavam radicados, respectivamente, a produção foi rodada na Europa. "Fizemos na Romênia porque era mais barato do que nas locações reais. Todo os figurantes e parte das pessoas da equipe eram romenas. Tivemos alguns problemas com o idioma", confessa Reynolds.

Antes de começar a escalação do elenco, o diretor, que já havia trabalhado com Kevin Costner em Waterworld - O Segredo das Águas (1995) e Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões (1991), escolheu o ator. "Quando me mandaram o roteiro, sabia que seria ele." Costner aparece ainda nos créditos musicais da série. "Ele se envolveu muito. Toca com uma banda que está na trilha", conta Reynolds.

Como as famílias são grandes nos EUA, um integrante foi escalado para atuar. "Um dia, o Jonathan Fredrick (que interpreta Jefferson McCoy) me contou que ele era descendente dos Hatfield e eu disse: 'Matei meu tataraneto'. Ele riu", revela Tom Berenger, cujo personagem é um dos que mais se envolvem em confusão e dá tiros na atração. "Ele tem muitas habilidades diante da câmera. Minha cena preferida é a execução dele. Ele é perturbador", derrete-se Kevin Reynolds.

Não é só a morte que permeia a história. Em uma referência a Romeu e Julieta, há uma trama paralela de Roseanna McCoy (Lindsay Pulsipher) e Johnse Hatfield (Matt Barr), que vivem um amor proibido já no primeiro episódio e movimentam o ódio das famílias.

Outro ponto mostrado é o começo da atuação do Poder Judiciário em cidades isoladas do interior dos Estados Unidos. "Os imigrantes que chegaram da Escócia e da Irlanda foram para áreas selvagens, onde não havia sistema de Justiça organizado. Esse período foi a mudança da maneira tribal para uma sociedade regrada pela lei", explica Reynolds. A herança das duas famílias também tem um ar primitivo. "Muita coisa sobre eles não está nos livros. As famílias mantêm as histórias vivas falando", diz Berenger, que conversou com descendentes dos Hatfield antes de começar as gravações.

A rivalidade das famílias continuou por mais um século, porém, de forma pacífica. Em 1979, ambas participaram de um game-show na TV norte-americana, em que os McCoys ganharam um prêmio em dinheiro e um porco. Em 2003, 60 descendentes assinaram um documento, reconhecido pelos governos da Virgínia Ocidental e do Kentucky, para selar a paz.