Vince Gill vai entrar no Hall da Fama da Música Country O cantor country Vince Gill, o cantor e compositor Mel Tillis e o apresentador de TV Ralph Emery vão entrar para o Hall da Fama da Música Country, conforme anúncio feito na terça-feira. Os três foram apresentados numa cerimônia da Associação da Música Country pelas estrelas country Brenda Lee, Barbara Mandrell e outras, que comemoraram o 75o aniversário de Tillis com um bolo gigante. Os três serão incluídos no Hall da Fama na festa anual das CMA, as premiações de música country, em outubro. Vince Gill, 50 anos, já vendeu mais de 22 milhões de álbuns, recebeu 18 troféus CMA e 18 prêmios Grammy. No ano passado ele lançou um pacote de quatro discos com participações de convidados como Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Sheryl Crow e outros. Tillis, que enfrentou dificuldades com a gagueira, compôs vários sucessos para ele próprio e outros cantores, incluindo "Ruby, Don''t Take Your Love to Town". Seus trabalhos como ator incluem participações nos filmes "Quem Não Corre, Voa" e "Um Rali Muito Louco", além de alguns episódios de "The Love Boat". Ralph Emery, 74 anos, começou sua vida profissional em 1957 como DJ noturno na rádio WSM Nashville. Ele se tornou apresentador no Grand Ole Opry e apresentador na rede The Nashville Network, num programa que atraiu convidados como o ex-presidente George H.W. Bush e o ator Mickey Rooney.