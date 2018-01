Villa Moda abre megastore de luxo na Síria A paixão pela moda e o faro para os negócios do fundador da rede de butiques de luxo Villa Moda, o xeque Majed Al-Sabah, envolvem desta vez a capital da Síria, que depois de 40 anos abre suas portas às importações. O coração da cidade antiga de Damasco será o palco do novo complexo de lojas de grife. O "Empório de Luxo" da Villa Moda, situado nas proximidades da grande mesquita Omayyade, será inaugurado nesta sexta-feira. O sucesso alcançado pela Villa Moda, a partir da inauguração da sua primeira loja de luxo na capital do Kuait em 2002, convenceu o xeque Al-Sabah a iniciar um projeto de franchising na região do Oriente Médio. Depois da inauguração da Villa Moda no Kuait em 2002 e no Qatar em 2004, sexta-feira será a vez da Síria. As grifes italianas, como Dolce & Gabbana, Fendi, Prada, Salvatore Ferragamo, Valentino, Gucci e Bottega Veneta, permanecem as protagonistas indiscutíveis da Villa Moda, que reconhece na moda italiana "um valor imprescindível em termos de qualidade, luxo e criatividade".