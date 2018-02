Vila Sésamo vai virar filme Depois do sucesso de Muppets - O Filme, é a vez de Vila Sésamo parar na telona. Segundo a Hollywood Reporter, a 20th Century Fox comprou os direitos da série de TV escrita por Joey Mazzarino, que já está trabalhando no roteiro do filme, com produção de Shawn Levy (diretor de Uma Noite no Museu), Michael Aguilar, Mark Gordon e Guymon Casady. Criada há 43 anos como ferramenta educativa pelo governo dos Estados Unidos e exibida em 140 países, a série já teve seus personagens incluídos em outras séries de TV, como Elmo na Terra dos Rabugentos, de 1999, e Sigam Aquele Pássaro, com Chevy Chase, de 1985.