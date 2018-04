Vila sérvia erige estátua de Rocky Balboa para mudar imagem

Associated Press,

Uma vila da sérvia, desgastada por enchentes e outros desastres, erigiu uma estátua de Rocky Balboa, o boxeador criado para o cinema por Sylvester Stallone, na esperança de melhorar sua sorte. A vila de Zitiste, 60 km ao norte de Belgrado, inaugurou a escultura na noite de sábado, apara tentar atrair turistas e mostrar uma nova face ao mundo. O monumento, de concreto, tem 3 metros de altura e é de autoria de um artista croata. A inauguração fez parte de um grande festival cultural promovido pela vila, atingida por diversas enchentes e deslizamentos de terra nos últimos anos, o que lhe deu fama de azarada. Fartos da situação, os moradores passaram a procurar um modo de revitalizar a imagem do local, um dos mais pobres do norte da Sérvia - e ficaram com a idéia de homenagear o boxeador fictício que nunca se rende.