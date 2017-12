Vila do seriado 'Chaves' será reproduzida em exposição em SP

A famosa vila do seriado mexicano Chaves será reproduzida na exposição A Turma do Chaves, que ocupará o Memorial da América Latina, a partir do dia 20 de fevereiro. Além dos ambientes das gravações, o item mais icônico da série, o barril do protagonista, também estará disponível para fotos.

Os ingressos já estão a venda no site Ingresso Rápido por R$ 10. As entradas podem ser adquiridas com horário e data determinados previamente. Cada visitante tem direito a permanecer dentro da atração por até 25 minutos.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a Vila do Chaves vem ao Memorial da América Latina. No final de novembro de 2014 o Memorial abriu as portas do Pavilhão da Criatividade para homenagear o ator Roberto Bolãnos, que morreu em 28 de novembro daquele ano. Em uma semana, 40 mil pessoas formaram longas filas para ver apenas uma das peças do cenário - o famoso barril onde o garoto Chaves dormia.

A Vila do Chaves será realizada no espaço do Pavilhão da Criatividade, na Praça da Sombra. O público poderá chegar ao Pavilhão pelos portões 8, 9 e 13. Mais de 200 mil visitantes são esperados pelo Memorial da América Latina para a exposição da Vila do Chaves, com o cenário oficial do seriado mexicano exibido há mais de 30 anos pelo SBT.

A Turma do Chaves - Vila oficial

Quando: de 20/2 a 27/3

Onde: Memorial da América Latina - Metrô Barra Funda - Pavilhão da Criatividade, na Praça da Sombra (Portões 8, 9 e 13)

Preço: R$ 10 e R$ 5 (meia)

Online: www.ingressorapido.com.br