Vilã de 'Paraíso Tropical' morre no episódio desta quinta

A malvada Taís (Alessandra Negrini) finalmente morrerá no capítulo desta quinta-feira, 30, da novela Paraíso Tropical. Além disso, uma das principais suspeitas do crime, Marion (Vera Holtz) será envenenada. A gêmea má será encontrada morta por Daniel (Fabio Assunção). O capítulo deve mostrar a invasão de Taís ao apartamento de Daniel para tentar roubar o passaporte da irmã. No apartamento, a campainha toca e, desesperada, atende à porta. Daniel chega um pouco depois e, ao sentir um forte cheiro de gás, vai até a cozinha e encontra a vilã. O capítulo desta quinta deve mostrar ainda o enterro de Taís. A barra de Olavo (Wagner Moura) começa a ficar limpa. Daniel (Fábio Assunção) descobrirá que o inimigo estava em um desmanche na hora do assassinato da cunhada, tentando recuperar o táxi vendido por Ivan (Bruno Gagliasso). A história de Ivan também não segue da melhor maneira. Magoado pela perda de Taís (Alessandra Negrini), Ivan espera que todos saiam do enterro da vilã para chegar perto de sua lápide. No entanto, Daniel (Fabio Assunção) volta ao local e vê o irmão de Olavo (Wagner Moura), até então foragido. O executivo corre atrás de Ivan com a ajuda de Hélio (Ernani Moraes) e outros policiais. Eles conseguem capturar o rapaz, que é detido e levado para a delegacia. A cena deve ir ao ar no dia 3 de setembro.