Vik Muniz expõe ao lado de Da Vinci A partir desta terça-feira, um quadro de Vik Muniz será exibido ao lado da Mona Lisa, no Louvre. Trata-se de um dos trabalhos da série Versos, em que o artista recriou, em forma de escultura, a parte de trás de quadros mundialmente célebres - entre eles, a obra-prima de Leonardo da Vinci. No dia 1.º de dezembro, Vik Muniz estreia como curador, no Brasil. É sua a escolha dos trabalhos que integram a mostra coletiva Buzz, dedicada exclusivamente à Op-Art (arte ótica), que será realizada na galeria Nara Roesler, em São Paulo. É a primeira vez, em solo nacional, desde que realizou trabalhos para o MoMA, entre outros.