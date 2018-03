Viga Espaço Cênico promove debate sobre Rilke e Freud O dialogo entre as obras de Sigmund Freud e Rainer Maria Rilke é tema de debate no Viga Espaço Cênico, nesta terça-feira. A conversa acontece antes da apresentação da peça "Cartas a Um Jovem Poeta", que é baseada em cartas escritas por Rilke. Com a participação de Pedro Heliodoro, germanista e doutor em psicanálise, o bate-papo visa a analisar com profundidade a interlocução entre os trabalhos dos dois. Ambos são mestres de uma escrita singular sobre a subjetividade, o sonho, a angústia e a criação artística. Terça, às 21 h, no Viga Espaço Cênico. Rua Capote Valente, 1.323 (próximo ao metrô Sumaré). Tel. (011) 3801-1843. R$ 30 e meia-entrada R$ 15. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.