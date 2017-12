Vietnamita adotado por Angelina recebe sobrenomes dos pais

Pax Thien, adotado em março no Vietnã pelo casal de atores americanos Angelina Jolie e Brad Pitt, recebeu oficialmente os sobrenomes Jolie-Pitt. O nome de Pax Thien Jolie-Pitt foi autorizado legalmente por um tribunal de Santa Monica, na Califórnia, na quinta-feira, 31, confirmou um funcionário do tribunal. A atriz tinha solicitado em abril que o tribunal permitisse a mudança de nome. O casal já tem dois filhos adotivos: o cambojano Maddox, de 5 anos, e a etíope Zahara, de 2 anos. Além disso, são pais naturais de Shiloh, de um ano. Em janeiro de 2006, Angelina também solicitou a mudança de sobrenomes de Maddox e Zahara. A criança só tinha o sobrenome de Angelina porque a estrela adotou Pax Thien sozinha, já que as autoridades vietnamitas raramente permitem a adoção feita por casais que não tenham oficializado a união perante a lei.