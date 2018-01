VIDEOCLIPE É MOTE DE PREMIAÇÃO Estão abertas, até amanhã, as inscrições para o Prêmio Future Talent by Mixer, destinado a novos diretores interessados em realizar videoclipes. A premiação integra programa que já promoveu a exposição Spectacle: The Music Video, apresentada no Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Music Video Festival. O vencedor terá estrutura profissional e será orientado pelo diretor Seb Caudron para realizar o vídeo oficial para a música Great Strings, da banda Holger. A obra vai estrear na MTV em abril. Os interessados podem encontrar o regulamento completo e fazer suas inscrições gratuitas pelo site www.musicvideofestival.com.br.