Videoclipe do The Fray mostra cenas inéditas de 'Lost'

Não é por acaso que a série Lost é um fenômeno midiático. Os produtores e roteiristas da atração sempre dão prova disso quando uma nova temporada do seriado está prestes a estrear. A última sacada foi criar um videoclipe musical que, na verdade, é uma grande ação de marketing para divulgar a 5ª temporada do seriado, que começa no dia 21 de janeiro, nos Estados Unidos. Veja também: Assista ao clipe do The Fray no YouTube O vídeo é o clipe da música You Found Me, da banda The Fray. À primeira vista, o filme é um videoclipe normal: mescla imagens do grupo tocando com cenas antigas de Lost. Mas, aos poucos, a situação muda. Vão sendo exibidos trechos inéditos que prometem ser de grande importância para o futuro da trama. Há também mensagem subliminar. Por duas vezes, pisca na tela o logotipo de uma empresa aérea fictícia, chamada Ajira Airways. Os internautas que pesquisaram por esse nome no Google acabaram encontrando um misterioso site da ''empresa''. Especula-se que virá pela frente mais um game de realidade alternativa da série, os ARGs. Essa experiência é um jogo de ficção interativo na internet que se utiliza de elementos do mundo real. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.