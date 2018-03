Vídeo sob demanda, na Black Friday A onda da Black Friday na TV já não se restringe à venda de televisores e chega agora ao quesito conteúdo. O NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, adere à data com corte de 50% no preço de uma boa lista de filmes em lançamento. A operadora decidiu iniciar ontem mesmo, às 20 h, com extensão para todo o dia de hoje, o desconto de 50% em títulos como Uma Aventura Lego, 300: A Ascensão de um Império, O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro, Muppets 2: Procurados Amados, Need for Speed: O Filme e outros. A resposta dever inspirar uma programação maior, e de menor custo, na última sexta de novembro de 2015.