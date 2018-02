Vídeo Music Brasil ganha cara de festival de hip hop

"Não ter um âncora vai dar mais agilidade na celebração", explica Zico Goes, diretor de programação. VJs da casa e convidados como o jogador Neymar, a filha de Silvio Santos Patrícia Abravanel, e o apresentador da Record Rodrigo Faro se revezarão no palco.

Acrescentar um show longo entre a transmissão da tradicional passagem dos artistas pelo tapete vermelho e o começo da premiação em si, segundo a cúpula da atração, não é visto como uma quebra de clima. "Acho que esquenta o clima. É como se fosse um festival", compara Lilian Amarante, diretora do VMB 2012.

E se surgiram rumores de uma possível venda da emissora, eles não abalaram a produção do evento neste ano. "Já estamos trabalhando no planejamento de 2013, que será maior que este. O VMB de 2012 não será o último, será o melhor dos 18", diz Helena Bagnoli, diretora-geral da MTV Brasil. Orçado em R$ 10 milhões, o evento está com as quatro cotas de patrocínio fechadas, e seis de apoio. Das 12 categorias, apenas Artista Internacional e Hit do Ano ainda estão abertas para a votação popular pelo site da emissora, que só serão encerradas minutos antes de cada vencedor ser anunciado ao vivo. As demais indicações estão na mão da academia VMB, um júri formado por especialistas em música e jornalistas.

O tema da festa deste ano será a cultura de rua, com inspiração no universo do hip hop. O VMB deste ano também terá transmissão em alta definição para dispositivos móveis, como iPhone e iPad. Além da cobertura intensa e em tempo real nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, os internautas poderão comentar a premiação por meio de salas de bate-papo, que podem ser criadas por eles mesmos na página da MTV. As informações são do Jornal da Tarde.