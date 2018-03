Vídeo de Suplicy declamando Racionais concorre ao VMB

Um dos maiores campeões de audiência do YouTube, o vídeo da TV Senado em que o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) aparece declamando "O Homem na Estrada", dos Racionais Mc's, concorre ao prêmio Web Hit no Video Music Brasil (VMB) - festa da MTV que vai premiar nesta quinta-feira, 27, os melhores da música. Os internautas ainda podem votar no melhor pelo site da emissora. Veja também: Suplicy canta Racionais Confissões de um Emo Funk da Menina Pastora Arveres somos Nozes Vai Tomar ... No vídeo, filmado em abril, o senador escolhe uma forma poética de criticar o projeto de redução da maioridade penal, de 18 para 16, que acabava de ser aprovado pela Comissão de Constituição de Justiça. Com direito a um sonoro "Pá, Pá, Pá, Pá", ao imitar tiros de revólver, ele arrancou risos até do então presidente da Comissão, o senador Antônio Carlos Magalhães, morto em julho. Entre os competidores, estão produções caseiras e amadoras que primam por sátiras rasgadas ou episódios, que de algum modo, tornaram-se motivos de piada na rede. São eles: "Vai Tomar...", "Confissões de um Emo", "Arveres somos nozes" e o "Funk da Menina Pastora".