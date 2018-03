Vídeo de Lindsay Lohan com ex-namorado cai na internet

Mais um vídeo de sexo envolvendo uma celebridade cai na internet. Desta vez, a protagonista da fita é Lindsay Lohan, a atriz famosa por escândalos com drogas e bebidas. Na fita, Lindsay e Calum Best, filho do jogador de futebol George Best, estão em cenas extremamente íntimas, informou o tablóide The Sun na quinta-feira, 20. Segundo a publicação, Calum filmou a cena com o seu celular para mostrar para amigos mais próximos, porém o vídeo acabou se espalhando pela web. O The Sun afirma ainda que Lindsay está "pirando", pois ela não se lembra de ter sido filmada. Até o momento, não se sabe ainda se Calum filmou a ex-namorada sem seu consentimento. O casal namorou no ano passado, pouco antes da atriz se internar em clínica de reabilitação. Lindsay já foi detida duas vezes em 2007 por conduzir embriagada. Em agosto do mesmo ano, ela se declarou culpada por delitos menores e pela posse de cocaína. Calum é um dos mais famosos festeiros de Londres.