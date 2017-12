Vídeo de cão fazendo xixi em Ana Maria Braga invade a web O vídeo do depoimento polêmico de uma senhora em Páginas da Vida, um dos mais acessados do site YouTube (mais de 52 mil acessos), ganhou na quarta-feira um forte concorrente. Até a tarde de quinta-feira, mais de 10 mil internautas tinham acessado imagens do programa "Mais Você" de terça-feira, em que um cachorrinho Poodle faz xixi no ar nas costas da apresentadora Ana Maria Braga. Ana, que fazia uma entrevista sobre cães em sua atração, soltou no estúdio alguns poodles enquanto conversava com os respectivos donos dos animais. Eis que um dos cachorros resolve levantar a perninha nas costas da apresentadora, para diversão do personagem Louro José, que não perdoa a gafe e até pede para reprisá-la. "Por isso que estava sentindo que tava esquentando", brinca Ana. A apresentadora cai na gargalhada e não consegue seguir com o programa, para desespero da dona do cão. O portal de vídeos YouTube tornou-se uma verdadeira febre e os vídeos ligados à TV estão entre os mais acessados. Vídeos antigos, como um de Silvio Santos levando um banho em uma gincana em seu programa, já teve mais de 80 mil acessos.