Vídeo caseiro mostra intimidade de Kate Moss e Pete Doherty A intimidade de Kate Moss e de seu namorado, o polêmico músico Pete Doherty, foi parar na internet, em um vídeo aparentemente caseiro que mostra o guitarrista do grupo Babyshambles tocando violão enquanto a modelo se balança em uma rede com um vestido transparente. Um porta-voz do selo musical Parlophone, parceiro da Babyshambles, disse nesta quarta-feira, 4, desconhecer como o vídeo, gravado através da clarabóia de um quarto e que já teve mais de 31 mil visitas no site YouTube, foi parar na grande rede. Intitulado "KP Nuts", o vídeo mostra Doherty tocando violão enquanto a top exibe a calcinha, usando um vestido transparente. Duo Após aparecer no quarto, a modelo de 33 anos se senta em uma rede e começa a se balançar até dar um empurrão em seu namorado, de 28 anos, que cai no chão. Os dois parecem estar se divertindo com a situação. Em todos os momentos, Kate canta com Doherty e chega a dizer: "Nós não somos Sonny e Cher", em referência ao casal e dupla musical formado pelos cantores Sonny Bono e Cher. Finalmente, Kate sai do quarto e busca algo para beber. Depois ouve-se "corta" e a frase "ela esteve bastante bem", proferida por alguém que não aparece no vídeo. Volta por cima Kate Moss, que é mãe de Lila, de 4 anos, fruto de sua relação com o editor da revista Dazed & Confused, Jefferson Hack, mantém há aproximadamente três anos uma relação de idas e vindas com Doherty. Ela voltou aos holofotes no ano passado após um período afastada por conta do escândalo em que se envolveu em 2005, quando foi vista em um estúdio de Doherty supostamente usando cocaína. O incidente fez a top se internar em uma clínica de reabilitação, após perder importantes contratos com grifes como a Chanel. Entre os atuais trabalhos da top está a criação e uma linha própria para a rede britânica Topshop, uma das lojas de adolescentes mais populares de Londres. Peças criadas pela modelo poderão ser adquiridas no Reino Unido a partir de maio.