Vídeo brasileiro está entre finalistas de bienal do YouTube

NOVA YORK - O museu Guggenheim de Nova York anunciou nesta quinta-feira os 25 finalistas da primeira edição da "YouTube Play - Bienal de Vídeo Criativo", entre os quais está o trabalho "Birds on The Wires", do brasileiro Jarbas Agnelli.

Os finalistas do concurso, organizado pela fundação nova-iorquina Solomon Guggenheim, saíram de uma seleção de 23 mil vídeos, de 91 países.

A obra do brasileiro Jarbas Agnelli mostra 38 pássaros pousados em cabos de alta tensão. A imagem formada é impressionante. Os cabos representam linhas de partitura, enquanto a distribuição das aves no cenário configura notas musicais, criando uma bela melodia.

Entre outros trabalhos selecionados, há 12 vídeos dos Estados Unidos. Outros países que emplacaram finalistas são Chile, Alemanha, Reino Unido, Canadá, África do Sul e Holanda.

A bienal foi lançada em junho passado pela fundação nova-iorquina em colaboração com o site YouTube e a empresa HP.

A cerimônia de anúncio dos finalistas, promovida no museu Guggenheim de Nova York, contou com a participação de artistas e com um show da banda americana Ok Go, cujo clipe "Here it Goes Again" venceu, em 2006, o prêmio YouTube de vídeo mais criativo do ano.