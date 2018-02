Vídeo brasileiro chega à semifinal do YouTube Play

Um vídeo brasileiro foi selecionado para a semifinal do "YouTube Play. Bienal de vídeo criativo", um concurso organizado pela Fundação nova-iorquina Solomon R. Guggenheim e pelo YouTube.O trabalho selecionado, "Birds on Wires", é de Jarbas Agnelli. Publicitário e músico, Agnelli recortou uma foto publicada no Estado de S. Paulo em agosto de 2009 e compôs uma música com base nas notas que enxergou na imagem.

As 20 vagas na final serão disputadas por 125 produções, entre as quais outras quatro da América Latina. Do Chile, Joaquín Cocina Varas se classificou com a obra "Luis", enquanto o representante de Porto Rico na semifinal é o curta "Screen Action", de George C. Natal Baez.

Duas obras mexicanas também foram selecionadas: "Kibble Kat", de Daniela Farrera; e "The Light Pressure of a Thought", de Paula Assadourian.

Todos os 125 vídeos podem ser vistos no canal YouTube Play (youtube.com/play) e nas quatro sedes do museu de arte contemporânea Guggenheim: Nova York (EUA), Bilbao (ESP), Berlim (ALE) e Veneza (ITA).

A equipe de curadoria do Guggenheim foi encarregada de selecionar os semifinalistas a partir de 23 mil participantes, que enviaram suas produções desde 91 países.

A escolha dos finalistas ficará a cargo de um júri que será presidido por Nancy Spector, conservadora chefe e subdiretora da Fundação Solomon R. Guggenheim. O grupo formado para a seleção conta com músicos, diretores de cinema, desenhistas gráficos e a banda de música contemporânea "Animal Collective".

Os 20 finalistas vão ser apresentados em um evento no dia 21 de outubro, no Museu Guggenheim de Nova York. Entre os dias 22 e 24, os vídeos poderão ser vistos pelo público em uma sala no centro nova-iorquino, assim como no canal do YouTube Play.