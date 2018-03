Vidas em Jogo22h/Record

Ernesto recebe uma ligação sobre a armadilha da turma do bolão e fica irritado. Ernesto liga para Divina e muda o lugar do encontro. Depois invade o condomínio da turma do bolão.

Ernesto faz Jaqueline cheirar clorofórmio e a adolescente desmaia. Ernesto deixa um recado gravado para Severino e sequestra Daniel, mas é impedido por Carlos.

Carlos discute com Francisco, que o chama de assassino. Lucas comemora por não ter sido infectado com HIV. Fátima incentiva o time do Cariocas. Ernesto ameaça Severino e lhe pede dinheiro.

A novela não é exibida aos sábados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na discussão sobre quem mandou a coroa de flores, a turma do bolão briga. Ernesto fica feliz ao saber da confusão. Divina invade a casa de Severino à noite e rouba o quadro que tinha comprado.