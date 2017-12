Vida sentimental de Vladimir Putin vira filme Um jovem agente da KGB se apaixona por uma aeromoça chamada Lyudmila e então conquista o Kremlin? Soa familiar? O enredo desse novo filme russo tem uma notável semelhança com a vida do presidente Vladimir Putin. "Beije-me em Off" rompe o tabu que mantinha a vida sentimental de Putin sob rígido sigilo. O lançamento oficial está marcado para o dia de São Valentim, que é o dia dos namorados na Rússia, apenas duas semanas antes da eleição que vai escolher o sucessor do atual presidente. Os distribuidores esperam superar o hit hollywoodiano "Piratas do Caribe" em venda de DVDs. O produtor Anatoly Voropayev, ex-vice-governador de uma região, disse em entrevista coletiva que ninguém consultou o Kremlin sobre o filme, rodado entre 2001 e 2003. Ele negou rumores de que a esposa de Putin teria ajudado a escrever o roteiro. "Vivemos e trabalhamos sob uma certa primeira-pessoa, então quando falamos de política não podemos simplesmente ignorar isso", disse o produtor. Lyudmila, de 50 anos, às vezes parece nervosa em público, e a imprensa nunca fala das duas filhas do casal, Maria e Katerina. "Beije-me em Off" mostra como Putin conheceu Lyudmila, o casamento deles, em 1983, e a subseqüente mudança para Dresden (Alemanha), onde Putin trabalhava como espião da KGB. Lyudmila é mostrada gravemente ferida depois de um acidente de carro, e a futura primeira-família aparece fugindo de um incêndio na "dacha" familiar nos arredores de São Petersburgo. Em um momento, a esposa de Putin o questiona sobre a verdadeira natureza de seu trabalho em Dresden. Putin, hoje com 55 anos, é interpretado por Andrei Panin, um ator respeitado pelo papel de um policial corrupto na minissérie de TV "Brigada", no começo da década de 1990. Poucos diretores ousaram tratar da vida familiar de presidentes russos num país onde reportagens investigativas sobre atuais e ex-líderes do Kremlin são impensáveis. O influente jornalista político Sergei Dorenko disse que por causa desse tipo de tabu foi difícil lançar o filme quando ele ficou pronto, em 2003. "A Rússia é um país com uma tradição bizantina, na qual a família é muito mais um assunto fechado do que na Europa Ocidental --seria até assustador pensar nesse tipo de filme há dois anos", afirmou.