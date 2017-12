'Vida Íntima de Pippa Lee' estreia com elenco de estrelas

A reunião de tantas estrelas pode ser explicada por dois motivos: primeiro, porque o longa é uma adaptação do livro homônimo de Rebecca Miller, filha de Arthur Miller, morto em 2005 (autor de "As Bruxas de Salém"); segundo, porque a produção executiva é de Brad Pitt. Monica e Julianne, por exemplo, não ficam em cena mais do que 20 minutos cada uma. Blake Lively, que faz Serena van der Woodsen, no seriado "Gossip Girl", participa interpretando Pippa Lee na adolescência.

Além do apelo dos atores, a história, adaptada e dirigida para o cinema por Rebecca Miller, é cativante. Pippa, uma mulher de 50 anos, casada com um bem-sucedido editor de livros 20 anos mais velho, vê sua vida se transformar em tédio quando ele decide se aposentar.

Para piorar, Pippa descobre que o marido a trai com sua melhor amiga, alguns anos mais jovem. Tantos problemas causam crises nervosas e até sonambulismo em Pippa. Mas, a partir daí, ao rever sua história, passando pelas relações tumultuadas com a família, principalmente com a mãe, ela decide mudar de vida e seguir por um rumo inesperado. As informações são do Jornal da Tarde.