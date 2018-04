O esforço de conhecer a unidade que alinhava todas as diversidades do infinito e infinitesimal Universo deve necessariamente começar pelo aspecto cognitivo, pelo estudo, mas não se deter por aí, que é o caso da Filosofia, por exemplo. É necessário pretender ir além do mero conhecimento da verdade e experimentá-la de forma prática através de todos os hábitos, sejam eles aparentemente importantes ou banais. Em nossa época, não é mais suficiente acreditar na vida superior do espírito, é imprescindível afirmar a fé através de exemplos e experiências, de modo que tudo vá se tornando exemplar, um método de irradiação de influência benéfica a todas as pessoas com que entramos em contato diariamente. Isso, sim, pode ser chamado de vida espiritual.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada rejeite, tudo aceite, mas ao mesmo tempo leve os pensamentos consigo para meditar com mais serenidade em outro momento mais adequado. Aceitar tudo não significa que você deva tomar decisões intempestivas.

TOURO 21-4 a 20-5

É desnecessário justificar seus atos, a não ser que por puro amor e condescendência você faça o esforço de explicar-se perante pessoas que sejam do seu apreço. Porém, isso seria em nome delas e não em nome de sua alma.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Resolva pendências e tome a iniciativa para superar discordâncias. Ainda que as pessoas não agradeçam pela atitude e que, pelo contrário, se sintam desagradadas com isso, sua alma sairá ganhando.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A boa vontade opera um tipo de transformação que é inesperada para as pessoas que não se dispõem a praticá-la. A boa vontade não pode ser forçada, precisa vir do fundo do coração como atitude espontânea.

LEÃO 22-7 a 22-8

Mantendo uma visão positiva dos acontecimentos sua alma facilita as coisas para todos, principalmente para você, que precisará de olhos claros para enxergar um novo tipo de oportunidade de progredir que acena por aí.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Verdade seja dita, é impossível controlar tudo que acontece. A margem de descontrole é muito maior da que sua alma gostaria de aceitar, mas para começo de conversa, como se poderia controlar o que se desconhece?

LIBRA 23-9 a 22-10

O equilíbrio é possível, mas precisa da ajuda das pessoas que também busquem essa condição. O equilíbrio não se pode conquistar com esforços isolados ou individuais, mas mediante a colaboração de todas as pessoas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Força não é sinônimo de rigidez. Seja como o bambu, forte, mas maleável, pois quanto mais flexível você for, mais poderá adaptar-se aos ventos que mudam constantemente, sem por isso perder sua força. Adapte-se.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tratar com pouca honestidade os sentimentos, os próprios e os alheios, é a base sobre a qual decaem os relacionamentos. Palavras podem ser ditas, falsas ou verdadeiras, mas nunca se poderá distorcer o sentimento.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Se as pessoas irradiassem amor de seus corações, elas não sofreriam tanto tormento advindo da culpa. Todo sentimento de culpa se nutre de uma fonte só: deixar de amar nos momentos em que isso se tornou necessário.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O mundo interior é rico em informações que podem ajudar a tornar sua vida muito melhor. Porém, nossa civilização nos treinou para que desconsiderássemos as valiosas informações subjetivas, tratando-as com desprezo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Milagre seria as pessoas deixarem de relacionar-se umas com as outras aguardando pelo instante de vingar-se das ofensas recebidas. Milagre seria que todas elas se relacionassem espontaneamente e de forma sincera e honesta.